В Пензе ветеран добивается сноса коттеджа соседа

В Пензе ветеран Великой Отечественной войны не может добиться исполнения судебного решения. Пенсионер живет в частном доме, по соседству с которым нелегально построили двухэтажный коттедж. Зимой наледь с крыши коттеджа падал на участок ветерана, что причиняет серьезные неудобства. Почти два года назад суд признал постройку незаконной и ее должны были снести. Однако этого до сих пор не сделали. Ситуацией заинтересовался Общероссийский народный фронт.

Десяток папок и сотни листов - эти документы у ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Ивановича Новикова скопились за пять лет. Все - по делу о незаконной постройке, которая появилась по соседству и с тех пор мешает жить. В 2014 году в метре от дома Анатолия Ивановича возвели небольшой коттедж - на улице Мокшанской, рядом с островом Пески. Все бы ничего, но высокая покатая крыша новой постройки стала настоящей коммунальной бедой для ветерана и его жены.

«Той зимой с их крыши упала наледь на стойку, по которой идет газ, в эту - огромная глыба. Если бы я шла в это время, мне бы, конечно, не поздоровилось», - рассказала жена ветерана Великой Отечественной войны Раиса Новикова.

С жалобой семья Новиковых сначала обратилась в прокуратуру Железнодорожного района, затем в районную администрацию. Ни там, ни там им не смогли помочь. Тогда супруги пошли в мэрию. В городской администрации подтвердили, что строительство было незаконным. Мэрия подала в суд на хозяина пристроя, и в мае 2017-го суд Железнодорожного района вынес решение о его сносе, однако никто ничего не сделал. А через девять месяцев исполнительное производство было прекращено - после обращения в суд собственника коттеджа.

«Его просьбу удовлетворили, но областной суд отменил это решение, поэтому исполнительное производство было восстановлено», - сказала Раиса Новикова.

Сейчас ситуация повторяется. После возобновления судебного решения прошло почти десять месяцев, но пристрой цел и невредим. Защитник ветерана, адвокат, эксперт Общероссийского народного фронта Игорь Леонтьев, уверен, что в этом виноваты судебные приставы-исполнители.

«Парадоксальность таких ситуаций заключается в том, что видя сопротивление граждан, они неохотно занимаются вопросами, где есть судебное решение, но оно отменялось, прекращалось производство», - рассказал он.

Как сообщили в региональном управлении федеральной службы судебных приставов, специалисты принимают все меры по исполнению судебного решения. Так, собственник нелегальной постройки регулярно выплачивает штрафы - по 5000 рублей в месяц. Поясняют: принудительный снос по закону должны были провести через пять дней после решения суда, однако возникли трудности с поиском подрядчика.

«Неоднократно направлялись запросы в строительные организации Пензенской области с просьбой оказать содействие по проведению работ по демонтажу и сносу объекта, но пока положительных ответов не поступило», - прокомментировала старший судебный пристав, начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

Судебные приставы также обращались к истцу, то есть в городскую администрацию, с предложением провести снос самостоятельно. Мэрия имеет на это полное право. Но, по словам Веры Артемовой, от городской администрации пока тоже не было ответа.

Дальнейшее развитие этой ситуации теперь будут контролировать эксперты Общероссийского народного фронта. С жалобой на пензенских приставов активисты планируют обратиться к руководству федеральной службы судебных приставов России и в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Надеемся, что после того, как это будет освещено в СМИ, последует хоть какая-то реакция. Если в течение мая ничего не будет принято по данному вопросу, мы, конечно, выйдем с ним на федеральный уровень», - сказал эксперт пензенского отделения Общероссийского народного фронта Вадим Матюшин.

А между тем, еще один сосед планирует возвести рядом с домом ветерана Анатолия Новикова такую же двухэтажную постройку. Стройматериалы уже привезли.