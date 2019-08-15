Неверкинец вернул крупный долг, не желая расставаться с машиной

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15 августа 2019, 12:34Общество
Житель Неверкинского района Пензенской области оплатил долг только после того, как едва не лишился машины.
По данным пресс-службы регионального управления ФССП, 57-летний мужчина должен был кредитной организации 180 тысяч рублей, но не спешил отдавать деньги. Тогда судебные приставы вынесли постановление о запрете на любые регистрационные действия в отношении иномарки, находящейся в его собственности.
Мужчина понял, что может лишиться авто марки BMW, и решил оплатить долг в полном объеме, включая исполнительный сбор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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