«Неуд» за уборку. Губернатор объявил взыскание двум членам правительства

«По району едешь - забор лежит на боку поваленный. Почему не принимает меры глава района? Вы уже свыклись с этим, уже глаза не видят или не хотят видеть. Позор главам! Глава Мокшанского района, видели, у вас в каком состоянии берег?» - возмутился губернатор.



По словам главы администрации Мокшанского района Николая Тихомирова, подрядчик работает, все свалки будут убраны в ближайшее время.



«Переоденься, сам иди поработай там, молодежь привлекай», - порекомендовал губернатор.





Иван Белозерцев отметил, что просил присылать фотоотчеты из районов, чтобы видеть наиболее проблемные участки, но в итоге получил только два-три снимка.



«Панюхин [руководитель управления ЖКХ и ГЗН], плохо вы с Семеновым [заместитель председателя облправительства] поработали. Я сказал привезти мне фото из районов, где есть проблемы, вы привезли две-три общие фотографии. Взыскание Панюхину и Семенову за недобросовестное выполнение поручения. Мне нужен был отчет, чтобы каждый глава района видел, где он недорабатывает, а вы все сглаживаете. Песка и грязи много, мусора вдоль дорог и в лесополосах. Само собой ничего не уберется», - подчеркнул он.



Много претензий у губернатора и к Пензе. По мнению главы региона, областной центр должен оказывать пример, однако этого почему-то не происходит.



«Кувайцев [мэр Пензы], в городе много проблем. На набережной провалена работа по благоустройству. Чуть в сторону от дороги только взор свой бросил - там мусор, пластиковые пакеты, сучья, ветки. Нужно убирать. […] Почему на Володарского балконы вот-вот упадут на голову, а никто решения не принимает? Составляйте протоколы на руководителей управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. Во внутридворовых территориях не наводят порядок, почему власть не приходит на помощь населению?

Отмывкой столбов, ограждений, светофоров занимайтесь. Когда на улицы выйдут пылесосы [на пыль на городских улицах традиционно много жалоб]? Фасадами домов и офисов тоже занимайтесь, тротуарами, бордюрами, восстановлением дорожной разметки. Пока я результатов работы не вижу», - возмутился Иван Белозерцев.



Губернатор дал поручение провести совещания по благоустройству во всех районах области и завершить большую часть работ до 25 апреля, пишет ИА «Пенза-Пресс».