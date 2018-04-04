Пензенец взял в заложники бригаду «скорой помощи»

В Пензе на улице Тернопольской «скорую помощь» пришлось вызывать для медиков. Бригаду взял в заложники нетрезвый мужчина и стал угрожать одному из фельдшеров ножом.

«Вскочил, ушел на кухню, вернулся с ножом, взял меня за волосы, выдрал клок. Затем приставил нож к горлу», - рассказала фельдшер «скорой помощи» Галина Баландина.



На очередном вызове пациентка отказалась от госпитализации, зато ее нетрезвому кавалеру оказанная помощь показалась недостаточной. Вместо благодарности он схватился за нож.

Повезло, что женщина была не одна. Ее коллега успела отправить SMS-сообщение «На нас напали с ножом!». А тем временем стало ясно, что выбраться не получится. Медики оказались в западне.

«Пытались разговаривать, немного успокоить. Заговорили его, он стал по комнатам ходить, тем временем мы ушли к двери. Но она была закрыта, не смогли выйти», - рассказала фельдшер «скорой помощи» Ксения Апакина.

Нетрезвая сожительница агрессора все же выхватила ключи и выпустила медиков из заточения. Женщины со слезами вылетели из квартиры навстречу сотрудникам полиции. Успокоить нападавшего смогли пятеро стражей порядка. Сожительница злоумышленника полицейским оказалась не рада.

Об этой семье знает практически весь подъезд. «Скорая» и полиция наведываются в квартиру не реже двух раз в месяц.

Мужчине, напавшему на врачей, грозит немаленький срок как минимум по двум статьям уголовного кодекса - покушение на убийство и оскорбление полицейских. Максимальное наказание за них - 20 лет лишения свободы и штраф до 40 тысяч рублей.