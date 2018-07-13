Нетипичный фермер поделилась с пензенцами своими секретами

На пензенских дачах начался сезон первых урожаев огурцов и томатов. Своими секретами выращивания растений с нами поделилась нетипичный фермер Анна Акинина. На ее грядках, в основном, - томаты, огурцы и баклажаны. За всем девушка ухаживает своими руками.

В открытом грунте небольших размеров огурец вырастает уже за два дня. Анна Акинина называет себя нетипичным фермером. У девушки - 12 шестиметровых грядок, свой небольшой овощной рай она строит своими руками, несмотря на то, что находится в положении.



«Вообще, я выращиваю моно культуры, у меня нет многого, что выращивают обычные дачники. У меня есть томаты, я очень люблю огурцы, перцы. баклажаны и кабачки», - поделилась она.

Темный материал, покрывающий землю между ростками томатов - это один из способов мульчирования, который позволяет предотвратить появление сорняков. Впрочем аналогичный эффект можно получить используя натуральный материал.



Чтобы собирать хорошие урожаи, нужна надежная теплица, такая как у Анны. В парнике можно выращивать овощи с ранней весны до поздней осени. К примеру, первые огурцы здесь появились еще в апреле.



«Собираю исключительно маленькие, если попадаются какие-то большие переростки - это уже курам. Едим в свежем виде, консервируем», - рассказала Анна Акинина.

Огородница замечает, что ее овощи - экологически чистые. В теплице и в открытом грунте она использует только минеральные удобрения, а от болезней защищает растения при помощи биопрепаратов. К химии увлеченный свои делом фермер не прибегает, ведь весь урожай она выращивает для себя и своей семьи.