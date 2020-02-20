Несколько пензенцев купили на фиктивном сайте турпутевку

В конце зимы интернет-мошенники стали пользоваться новой схемой обмана граждан. Они создают фиктивные сайты, через которые продают путевки в несуществующие санатории на побережье Черного моря. На уловку аферистов уже попались несколько пензенцев.

Две сестры, увидев объявление в интернете о 30% скидках на путевки в санаторий «Черноморский», решили сэкономить и перевели 36 тысяч рублей за будущий отдых на указанные на сайте реквизиты. Им на почту даже пришли электронные документы. И, уже мечтая о южном солнце и красивом закате, они случайно увидели выпуск криминальных новостей.

«Женщина из Москвы объяснила, что нет такого санатория и все деньги ушли мошенникам. Я, конечно, расстроилась, перезвонила по указанному на сайте номеру, но никто не ответил», - рассказала потерпевшая.

В полиции подтверждают, что такая мошенническая схема в последнее время пользуется особым спросом.

«За последние сутки в отдел полиции №1 ОВД по Пензе с аналогичными заявлениями обратились трое граждан. Сумма за путевки варьируется от 10 до 100 тысяч рублей. Мошенники пользуются тем, что делают большие скидки, вводя граждан в заблуждение», - прокомментировал начальник ОП №1 УМВД России по Пензе Александр Малофеев.

Полицейские ищут злоумышленников и параллельно с этим советуют гражданам самим быть бдительными. К примеру, если сайт создан совсем недавно, то это явный признак работы мошенников. Также, если клиента просят заплатить за путевку переводом на карту физического лица или вовсе на номер телефона, то это тоже должно насторожить.

В свою очередь, у полиции нет полномочий на закрытие таких порталов, поэтому на страничке несуществующего санатория «Черноморский» людям до сих пор предлагается отдохнуть на море с соблазнительной скидкой.