10 октября 2017, 16:29Общество Несколько пензенских новобранцев отправятся в Президентский полк В России набирает обороты призыв на срочную военную службу, который завершится в канун Нового года. В рамках осенней кампании ряды российской армии пополнят 1300 призывников из Пензенской области. Показатель немного ниже, чем в 2016 году.

«Призыв несколько уменьшен - это связано с тем, что комплектование вооруженных сил идет по принципу добровольной службы по контракту и в соотношении 56% к 44% призывников к контрактникам, поэтому он сокращен», - пояснил военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.

«Внесли изменения и позволили выпускникам средне-профессиональных образовательных учреждений по окончанию делать выбор: идти на срочную службу либо выбирать военную службу по контракту в течение двух лет. Ранее такая возможность предоставлялась только выпускникам высших учреждений», - сказал начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту военного комиссариата Пензенской области Андрей Аносов.

Молодые люди будут нести службу в войсковых частях и формированиях от Калининграда до Владивостока, включая Республику Крым. Несколько новобранцев из Пензенской области отправятся в Президентский полк. В комиссариате региона отметили, что в рамках осенней кампании в числе призывников и выпускники патриотического движения «Юнармия».

Общество

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