04 сентября 2018, 16:36Происшествия

Несколько человек пострадало в утреннем ДТП под Нижним Ломовом

4 сентября в Нижнеломовском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 9.12 на 4 км дороги «Нижний Ломов - Наровчат» столкнулись «Лада Калина» и «Газель». В аварии пострадало несколько человек.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7394131/

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