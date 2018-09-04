Несколько человек пострадало в утреннем ДТП под Нижним Ломовом

Как сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 9.12 на 4 км дороги «Нижний Ломов - Наровчат» столкнулись «Лада Калина» и «Газель». В аварии пострадало несколько человек.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».