Несколько человек пострадало в утреннем ДТП под Нижним Ломовом

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04 сентября 2018, 16:36Происшествия
4 сентября в Нижнеломовском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 9.12 на 4 км дороги «Нижний Ломов - Наровчат» столкнулись «Лада Калина» и «Газель». В аварии пострадало несколько человек.
Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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