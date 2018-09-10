Несколько человек пострадало в ночном ДТП в Кузнецке

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 1.01 на ул. Откормсовхоз перевернулся автомобиль «Рено Логан». В ДТП пострадало несколько человек, их состояние в ведомстве не уточнили.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту ДТП ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».