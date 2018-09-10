Несколько человек пострадало в ночном ДТП в Кузнецке

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10 сентября 2018, 09:32Происшествия
10 сентября в городе Кузнецке Пензенской области произошла авария.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 1.01 на ул. Откормсовхоз перевернулся автомобиль «Рено Логан». В ДТП пострадало несколько человек, их состояние в ведомстве не уточнили.
Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту ДТП ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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