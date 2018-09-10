10 сентября 2018, 09:32Происшествия

Несколько человек пострадало в ночном ДТП в Кузнецке

10 сентября в городе Кузнецке Пензенской области произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 1.01 на ул. Откормсовхоз перевернулся автомобиль «Рено Логан». В ДТП пострадало несколько человек, их состояние в ведомстве не уточнили.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту ДТП ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7418219/

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