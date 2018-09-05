Несколько человек пострадало при столкновении фуры с легковушкой под Пензой

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05 сентября 2018, 09:31Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 4 сентября в 19.06 на федеральной дороге М-5 «Урал» столкнулись легковушка «ВАЗ-2108» и фура Volvo. В ДТП пострадало несколько человек.
Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту ДТП проводится проверка.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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