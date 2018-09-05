05 сентября 2018, 09:31Происшествия

Несколько человек пострадало при столкновении фуры с легковушкой под Пензой

В Городищенском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 4 сентября в 19.06 на федеральной дороге М-5 «Урал» столкнулись легковушка «ВАЗ-2108» и фура Volvo. В ДТП пострадало несколько человек.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту ДТП проводится проверка.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7396051/

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