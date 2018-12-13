Нерешительный тамалинец получил срок за желание обрести друга

Установлено, что пьяный сельчанин пробрался в чужой двор. Там он отвязал ротвейлера от цепи и присоединил к ошейнику фрагмент провода, который нашел неподалеку. Затем злоумышленник попытался уйти вместе с животным.

Однако мужчина побоялся, что его обнаружат, и отпустил собаку, сообщили в пресс-службе Тамалинского районного суда.

Через какое-то время он снова подошел к домовладению и попытался отвязать четвероногого, но его опять остановил страх. Затем история повторилась – мужчина пошел с ротвейлером к выходу из двора. Тут их застала хозяйка, но сельчанина это не остановило, и он скрылся с собакой.

Таким образом, женщине был причинен материальный ущерб – 5000 рублей. Именно в такую сумму оценили животное.

При вынесении приговора суд учел, что у мужчины есть маленькие дети, а его жена снова беременна. Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений. В результате мужчине назначили полтора года лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».