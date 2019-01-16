Неравнодушных пензенцев просят помочь собаке с куском трубы на шее

В соцсети появился призыв пензенских активистов помочь собаке, пострадавшей от жестокости людей. По их словам, кто-то натянул собаке на шею кусок трубы. Животное находится в Кичкилейке.

«Она к себе не подпускает и бегает так с декабря!!!» - говорится в волонтерской группе.

Активисты опасаются, что собака молодая и продолжает расти, поэтому труба будет все больше стягивать шею, перекрыв однажды дыхание. Они призывают неравнодушных людей помочь с выездом на место и поимкой животного, чтобы освободить его от удушающего кольца.

Подробности можно узнать ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».