Неравнодушных пензенцев просят помочь собаке с куском трубы на шее

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16 января 2019, 17:59Общество
В соцсети появился призыв пензенских активистов помочь собаке, пострадавшей от жестокости людей. По их словам, кто-то натянул собаке на шею кусок трубы. Животное находится в Кичкилейке.
«Она к себе не подпускает и бегает так с декабря!!!» - говорится в волонтерской группе.
Активисты опасаются, что собака молодая и продолжает расти, поэтому труба будет все больше стягивать шею, перекрыв однажды дыхание. Они призывают неравнодушных людей помочь с выездом на место и поимкой животного, чтобы освободить его от удушающего кольца.
Подробности можно узнать ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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