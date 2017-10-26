26 октября 2017, 15:03Общество Неравнодушных пензенцев просят помочь мужчине после страшного ДТП Одно событие, которое перевернуло жизнь молодой семьи. Неравнодушных пензенцев просят помочь земляку, попавшему в беду. 26-летний Андрей Немов этим летом попал в страшное ДТП, теперь не может ходить и разговаривать. Мама, жена и маленькая дочка всегда рядом. Супруга собирает средства на его реабилитацию. Но одной ей не справиться. Девушка зашла в редакцию телеканала «Экспресс», чтобы попросить о помощи.

Андрей Немов, чудом остался в живых после автокатастрофы. Почти два месяца был в коме, а сейчас заново учится жить. Каждое движение, взгляд и вдох даются ему с трудом. Справляться помогает самый близкий и родной человек. Аня, как обычно говорят мамы о своих детях, о муже – во множественном числе: «мы».

«Мы научились немного облизывать ложку, глотать, зондового питания практически нет, все как у нормальных людей. Мы поворачиваем голову тогда, когда я включаю музыку, какие-то движения делаю перед ним, встаю в разные места, а он старается голову переводить и на меня смотреть», - рассказала Анна Немова.

На «до» и «после» жизнь молодой семьи разделилась 18 июля 2017-го. Андрей с двумя друзьями ехал в машине по проспекту Победы. Примерно в 20.00 в их автомобиль врезался мотоцикл. Удар пришелся как раз в то место, где сидел Андрей. Водитель и второй пассажир Роман Калашников - отделались легкими ушибами.

«Удар был по крыше, задело переднего пассажира, ну и мне тоже немного досталось. После этого вызвали «скорую», сотрудников полиции. Слишком высокая скорость у того водителя была», - пояснил Роман Калашников.

Мотоциклист погиб на месте. Андрей Немов потерял сознание. С серьезными травмами его госпитализировали. Врачи диагностировали перелом основания черепа, лобной кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левой части мозга со смещением. Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он был на грани жизни и смерти, и только в начале сентября пришел в сознание.

«Мы знакомы с ним со школы, он веселый, душа компании. Я видел, в каком он состоянии, даже не могу это передать словами. Хотелось бы, чтобы реабилитация прошла успешно», - сказал друг Андрея Денис Гайнов.

Сейчас Андрей лежит в городской больнице №6. Врачи делают все необходимое, но их возможности ограничены. Сложному пациенту необходим тщательный ежедневный уход, лечебная гимнастика, массаж, наконец, внимание. Семья Андрея добилась того, чтобы его бесплатно принял реабилитационный центр имени Пирогова в Москве, однако, и этого может быть недостаточно.

«Если нас берут в Пирогова на 21 день, то после этого мы сразу едем в Подмосковье в реабилитационный центр «Три сестры». Для этого нужны большие средства. Самостоятельно с этим справиться мы не можем, реабилитация достаточно дорогая - от 16 до 20 тысяч стоят сутки, нужно приблизительно от 20 до 30 дней, чтобы специалисты с ним поработали», - объяснила Анна Немова.

Близкие Андрея собирают средства на лечение и реабилитацию. Им сказали, что необходимо не менее 400 тысяч рублей. Для молодой семьи - это неподъемная сумма. Анна находится в декрете: маленькой Яне не исполнилось двух лет. Друзья создали группу в социальной сети «ВКонтакте». Она называется «Андрей Немов. Помощь». Всех, кто готов откликнуться, просят в нее вступить и помочь материально. Близкие и родные верят, что благодаря неравнодушию пензенцев, Андрей поправится и вернется домой здоровым.

Общество

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