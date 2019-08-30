Неравнодушные пензенцы помогли собрать в школу почти 6500 ребят

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30 августа 2019, 19:31Образование
В Пензенской области завершилась благотворительная акция «Подготовь ребенка к школе». Ее участниками стали тысячи неравнодушных жителей региона, а также предприниматели и представители власти. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации, собирали школьные принадлежности. Акция проходила с 22 июля. За это время удалось помочь почти 6500 школьников.
Три дочки и сынок - и это только половина всех детей Ольги Вячеславовны. Еще четверо - уже взрослые, живут отдельно, но часто приезжают в гости. Мама-героиня признается, о большой семье мечтала с детства и сейчас очень счастлива.
«Считаю, что у нас хорошая семья, все послушные. Есть график уборки на кухне, в комнатах. Из животных - козы, куры и кролики. У каждого в семье - свое дело, своя работа», - рассказала Ольга Маслова.
Сейчас младшие готовятся к школе. Самый юный в семье Масловых - Степа, он пойдет во второй класс. Собрать всех к новому учебному году для родителей - нелегкая задача. На помощь прибыл благотворительный десант, во главе которого - министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан. Он захотел лично вручить подарки такому большому семейству. Теперь у школьников есть новые красивые и вместительные рюкзаки, а еще яркие пеналы, десятки тетрадей и ручек, коробки с пластилином и альбомы. Ребята получили необходимые принадлежности благодаря акции «Подготовь ребенка к школе».
«Мы оказали помощь 215 ребятишкам. Прежде всего, охватили детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Остальные семьи - многодетные и малообеспеченные», - сказала директор бессоновского комплекса центра социальной помощи семье и детям Елена Самсонова.
С наступлением учебного года благотворительные акции, конечно, не заканчиваются. Помочь школьникам, да и просто нуждающимся семьям, можно в любое время. Для этого необходимо обратиться в министерство труда социальной защиты и демографии Пензенской области или министерство образования региона, а также в любой из центров социальной помощи семье и детям. Кроме того, в регионе до 2027 года будут выплачивать ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей, а это весомая поддержка. Сумма выплаты составляет почти 9500 рублей.
«Этот вопрос был рассмотрен на сессии Законодательного Собрания и единогласно поддержан нашими депутатами и, если действующее законодательство предусматривало, что выплата данного пособия будет до 31 декабря 2019, то теперь дети, которые родятся с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года, могут тоже на нее рассчитывать», - рассказал Алексей Качан.
Это инициатива губернатора Ивана Белозерцева. По его мнению, такая выплата просто необходима пензенским многодетным семьям. И это действительно так. Сейчас ежемесячное пособие получают более 5500 семей.
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