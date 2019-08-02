Пользователи Сети помогли пензенцу вернуть необычный скутер

За путешествием оранжевого скутера с самодельной коляской следили многие пользователи социальных сетей. Причиной такого внимания стал вовсе не популярный пензенский блогер за рулем, а объявление владельца о пропаже. Благодаря внимательности и неравнодушию людей злоумышленников удалось быстро задержать.

Яркий скутер с самодельной коляской из бочки был любимым развлечением детей во дворе. Его владелец Дмитрий Разыграев частенько катал на нем ребятишек, но однажды, оставив мотороллер на привычном месте, утром его не обнаружил. Свидетелей таинственного исчезновения не нашлось. Мужчина обратился в полицию и позвал на помощь пользователей социальных сетей.

«В пензенских группах писали, нам отвечали люди, где видели этот скутер, в каком направлении едут угонщики, а мы ехали по их следам», - рассказал он.

Скутер обнаружили в селе Красное Знамя Саратовской области. Как оказалось, план похищения мотороллера у злоумышленника созрел внезапно. Необычное транспортное средство привлекло внимание мужчины, когда тот в приподнятом настроении возвращался из ночного заведения Пензы.

«Поняв, что сможет завести данный скутер без каких-либо проблем, он угнал его и направился к родственнику, который находился в одном из развлекательных заведений города», - прокомментировал врио начальника уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Пензе Александр Фролов.

Недолго думая, родственники решили отправиться в путешествие. Поездка не обошлась без приключений. Ездоки в дороге неоднократно опрокидывали скутер. Это не лучшим образом отразилось на состоянии мотороллера: у него сломалась подвеска, повредились пластиковый обвес и крыло. Не выдержала пьяной езды и металлическая коляска. Для оценки размера ущерба назначена судебная товароведческая экспертиза, возбуждено уголовное дело.