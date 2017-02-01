Неработающим пенсионерам с 1 февраля увеличат пенсии

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 февраля 2017, 18:40Лента новостей
С 1 февраля страховые пенсии в стране увеличатся более чем на 5%. В Пензенской области ее получают почти 400 тысяч человек. Правда, прибавка ждет только неработающих пенсионеров.
«По данным Росстата, инфляция за 2016 год составила 5,4%. Именно на эту величину с 1 февраля увеличиваются страховые пенсии, которые буду выплачены неработающим пенсионерам в повышенном размере. Всего в области было пересчитано 322,5 тысячи пенсий неработающих пенсионеров с учетом индексации. Средний размер увеличения составит 637 рублей», - сообщил управляющий пензенским региональным отделением Пенсионного фонда России Михаил Буданов.
Для каждого пенсионера сумма будет рассчитываться индивидуально. Средний размер страховой пенсии в Пензенской области в феврале достигнет почти 12500 рублей.
Работающие пенсионеры будут получать страховые пенсии в прежнем размере, таких в регионе - более 70 тысяч человек. После прекращения трудовой деятельности они получат пенсию с учетом полагающихся им индексаций.
01 февраля 2017, 19:17В Пензе стартовали чемпионат и первенство области по плаванию
01 февраля 2017, 19:08Пензенская «Лагуна-УОР» вернулась из Санкт-Петербурга с 4 очками
01 февраля 2017, 19:02В Пензе открылась обновленная выставка художника Горюшкина-Сорокопудова
01 февраля 2017, 18:53В Пензе под руководством приглашенного дирижера исполнили Шуберта
01 февраля 2017, 18:48Страшное ДТП под Пензой унесло жизни четырех человек
01 февраля 2017, 18:40Неработающим пенсионерам с 1 февраля увеличат пенсии
01 февраля 2017, 18:02В Пензе прокомментировали инцидент с лежащей на полу пациенткой
01 февраля 2017, 17:58Двоих пензенцев подозревают в совершении пяти грабежей