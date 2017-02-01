01 февраля 2017, 18:40Лента новостей Неработающим пенсионерам с 1 февраля увеличат пенсии С 1 февраля страховые пенсии в стране увеличатся более чем на 5%. В Пензенской области ее получают почти 400 тысяч человек. Правда, прибавка ждет только неработающих пенсионеров.

«По данным Росстата, инфляция за 2016 год составила 5,4%. Именно на эту величину с 1 февраля увеличиваются страховые пенсии, которые буду выплачены неработающим пенсионерам в повышенном размере. Всего в области было пересчитано 322,5 тысячи пенсий неработающих пенсионеров с учетом индексации. Средний размер увеличения составит 637 рублей», - сообщил управляющий пензенским региональным отделением Пенсионного фонда России Михаил Буданов.

Для каждого пенсионера сумма будет рассчитываться индивидуально. Средний размер страховой пенсии в Пензенской области в феврале достигнет почти 12500 рублей.

Работающие пенсионеры будут получать страховые пенсии в прежнем размере, таких в регионе - более 70 тысяч человек. После прекращения трудовой деятельности они получат пенсию с учетом полагающихся им индексаций.

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