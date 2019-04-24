Неподалеку от пензенского аэропорта потушили загоревшееся поле

Пензенские пожарные отбили у огня аэропорт в Терновке. И это не легенда учений. Возгорание, начавшееся на близлежащем поле, охватило площадь в десять гектаров и грозило перекинуться на территорию аэродрома. Но благодаря слаженным действиям нескольких подразделений пламя удалось потушить.

Чтобы рационально расходовать воду, в дело шли ранцевые инструменты. Эта схватка со стихией требовала высокого мастерства, работу пожарным осложняла погода.

Первое сообщение о загоревшейся полевой траве поступило на пульт дежурного в 14.46. Сотрудники МЧС приехали туда уже через семь минут.

«Первыми на место прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения №3. Они оценили масштаб возгорания, попросили о помощи коллег. Всего в тушении пожара были задействованы семь пожарных расчетов и более 20 человек личного состава», - прокомментировала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Скорость распространения пламени была такой, что площадь возгорания быстро увеличилась с двух до десяти гектаров. Поначалу огонь шел в сторону дороги, но внезапно ветер изменил свое направление. Тогда пожарным пришлось приложить максимум усилий, чтобы не дать сгореть деревянным постройкам.

Сотрудникам удалось справиться и с основными очагами пожара. После отъезда основных сил на месте, на всякий случай, остались дежурить несколько пожарных.