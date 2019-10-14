Неподалеку от Каменки перекрыли трассу - соцсети

В Пензенской области неподалеку от города Каменка утром 14 октября произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что сделал снимки примерно в 10:20.

«Под Каменкой снова затор. По словам сотрудников ГИБДД, сбили пешехода. Вследствие чего было перекрыто движение в оба направления», - написал автор поста.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».