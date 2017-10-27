29 октября 2017, 15:22Общество Немки рассказали, как им живется в Пензе Широкая русская душа и немецкая педантичность. Две студентки из германского захолустья по программе академического обмена приехали покорять столицу Сурского края. В Пензе они преподают иностранный язык в одной из школ, а параллельно знакомятся с местными жителями и особенностями жизни в российской провинции.

Из Фленсбурга с любовью. Каждый свой день Аня Кинтлер и Катарина Трост подробно описывают в дневниках. Девушки приехали из Германии и преподают немецкий язык в обычной пензенской школе. Для них каждый день в Пензе не похож на предыдущий.

«Фленсбург вообще маленький город. Маленький-маленький город. Для нас Пенза — очень большой город. Много людей, много машин», - делится впечатлениями учитель немецкого языка Катарина Трост.

Пенза встретила гостей из Германии по-русски: вкусной едой и холодной водой. Вместо сувениров первым делом девушки купили себе по тазику. Как рассказали им местные, емкость универсальная. Пригодится и на случай отключения горячей воды, и для приготовления оливье. Затем пришлось купить туфли, чтобы соответствовать местным стандартам красоты.

«Мы в Германии сразу купили брюки, чтобы красиво в школу пойти. Но не туфли взяли с собой, а балетки. Думали, что удобно и нормально будет. Потом мы где-то два-три дня в школе поработали и увидели — нет, так здесь лучше не надо. Что-то все учительницы на каблуках», - рассказала учитель немецкого языка Аня Кинтлер.

Аня и Катарина часто общаются и со студентами. Рассказывают, ровесники поначалу не замечают их акцента. Девушки говорят на русском языке с самого детства, у обеих мамы родились в России. Грамматика пока не дается, но они свободно объясняют материал урока.

Девушки совсем не боятся российских холодов. Как можно больше свободного времени стараются проводить на улицах Пензы, ведь в родном Фленсбурге погода так не радует.

«Мы здесь в первый раз настоящую осень увидели. Очень красиво по лесу гулять. Как говорят, золотая осень. Это мы здесь в первый раз увидели, какие листья у вас красивые. Очень приятно здесь гулять», - говорит Аня Кинтлер.

«У нас очень много дождей, погода похожа на погоду в Питере. Либо дождь есть, либо нет», - добавляет Катарина Трост.

Девушки вспоминают, поначалу было страшно заводить знакомства. Однако немки с российскими корнями быстро нашли подход к пензенцам. Обзавестись друзьями оказалось не сложно.

«Мне люди здесь очень понравились. Сначала они не улыбаются. В Германии все равно мы всем приветствуем, всем «привет» говорим, а здесь люди чуть-чуть зло смотрят. Но они очень гостеприимные. Мне нравится», - отметила Аня Кинтлер.

Девушки уже успели посетить пензенские Тарханы, Санкт-Петербург, Казань и Калининград. В планах у Ани и Катарины - побывать в Москве, попутешествовать по Сибири и еще хотя бы раз вернуться в Пензу.

Общество

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