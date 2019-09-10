Немецкий консул рассказала о возможностях сотрудничества с телеканалом «Экспресс»

Медиахолдинг «Экспресс» посетила региональный уполномоченный посольства Германии по Пензенской области – заместитель руководителя отдела печати и связей с общественностью посольства ФРГ в России Петра Штекль. Высокопоставленная гостья прибыла в город для участия в конгрессе «Пенза-Фленсбург» (0+), который проходит в ПГУ с 10 по 14 сентября.

Петра Штекль осмотрела студии и помещения телеканала, где создаются и монтируются передачи. Экскурсию провел редактор авторских программ «Экспресса» Павел Прохоренков.

В ходе рассказа о кулинарной передаче «Полетели поедим» (16+) он пошутил, что если было бы можно, то ведущий вылетел бы из Пензы в Германию на съемки. На что консул ответила, что есть возможность реализовать совместный проект.

«Идея сотрудничества телеканала «Экспресс» - создать совместную передачу – возможна, если вы найдете немецкого партнера-телекомпанию. Я готова оказать в этом помощь, правительство выделяет на это средства. Наша цель - помочь регионам», - сказала Петра Штекль.

Пенза и Фленсбург сотрудничают уже много лет, за это время сложились крепкие отношения между университетами городов. На конгресс приехали 20 специалистов из Германии, чтобы обсудить достигнутые результаты и перспективы дальнейшего сотрудничества.

В рамках мероприятия запланированы мастер-классы и лекции для студентов, в том числе – по актуальным проблемам современной хирургии. Конгресс посетили представители Европарламента и посольства Германии в России, пишет ИА «Пенза-Пресс».