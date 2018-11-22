Неизвестный устроил погром на стоянке по ул. Суворова - пензенец

Житель Пензы просит отозваться возможных свидетелей ночного происшествия. По словам мужчины, неизвестный разбил стекла машин, сломал шлагбаум и не только.

Инцидент произошел ночью 21 ноября на улице Суворова около ТЦ «Меридиан» примерно в 2.30-3.00. Об этом пензенец рассказал в соцсетях, он надеется найти виновного в случившемся. Мужчина отметил, что дебошир находился в компании девушки.

«Он разбил задние стекла двух припаркованных машин, сломал шлагбаум на парковке и из того, что мы знаем, - отломал значок «Макдональдса» на въезде в «Макавто». Если кто-то проезжал мимо и обратил внимание на него, напишите. Очень прошу о помощи. Потому что для меня это достаточно крупная незапланированная трата», - написал житель Пензы.

Обратился ли автор поста в правоохранительные органы, неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».