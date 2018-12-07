Неизвестный стал жертвой ДТП в Никольске

По предварительным данным, в городе Никольск напротив дома №171 по улице Ленина 6 декабря в 18.35 автомобиль Isuzu Trooper, водителем которого был 35-летний мужчина, сбил пешехода. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что пострадавший скончался в больнице. Его личность пока не удалось установить.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».