07 декабря 2018, 17:39Происшествия

Неизвестный стал жертвой ДТП в Никольске

В Никольском районе Пензенской области произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в городе Никольск напротив дома №171 по улице Ленина 6 декабря в 18.35 автомобиль Isuzu Trooper, водителем которого был 35-летний мужчина, сбил пешехода. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что пострадавший скончался в больнице. Его личность пока не удалось установить.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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