В Нижней Елюзани неизвестные сбрасывают отходы со скотобойни

Жители села Нижняя Елюзань Городищенского района Пензенской области обратились в редакцию телеканала «Экспресс» с проблемой, которую не могут решить уже полгода. Недалеко от их домов прямо у федеральной трассы М5 неизвестные сбрасывают отходы мясопереработки. В жару людей мучает невыносимый запах, но еще больше их беспокоит возможность распространения опасных болезней.

Когда-то там была свалка. Жители Нижней Елюзани вывозили туда бытовые отходы, но с началом мусорной реформы мешки стали забирать на полигон под Кузнецком. Но вместо того, чтобы закрыться, данная свалка стала пользоваться повышенным спросом. Правда, не местных жителей, а неизвестных, которые с завидной регулярностью привозят туда шкуры и остатки туш животных после мясопереработки.

Неприятный запах и антисанитария - вот что беспокоит местных жителей. Они заметили появление останков, которые, по идее, должны утилизироваться особым способом, еще прошлой осенью.

«Бывает от стекла и солнца загорается мусор, запах распространяется, в селе невозможно дышать. У нас нет бойни, как максимум, одного быка режут, а здесь - шкуры, ноги, головы. Как-то свалили в Чаадаевке, там их поймали, заставили погрузить все и увезти. Может, сюда это и перевезли», - рассказал житель села Нижняя Елюзань Али Халилов.

В управлении ветеринарии получили информацию о незаконной свалке биологических отходов из администрации Нижнеелюзанского сельсовета. Правда, только после вмешательства телеканала «Экспресс». В ведомстве подчеркнули, что обнаруженные биологические отходы в ближайшее время будут должным образом утилизированы.

«Подали все материалы в полицию, сейчас совместно работаем. Они берут объяснения с руководителей убойных пунктов, и, согласовав с прокуратурой, проводим внеплановые проверки на соблюдение правил утилизации отходов», - сказал государственный ветеринарный инспектор по Городищенскому, Шемышейскому и Никольскому районам Николай Туманов.

Удастся ли ветеринарам обязать предприятия по убою животных утилизировать отходы за свой счет, сказать сложно. В последнее время законодательство лишило инспекторов многих полномочий. Плановые проверки местных торговцев мясом не проводились уже шесть лет.