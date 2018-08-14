Родственник украл у пензячки раритетные монеты

В Наровчатском районе Пензенской области в одной из семей родственные отношения подпортила кража. Жительница села Зарапино обратилась с заявлением в полицию. Из ее дома пропали золотые монеты «Георгий Победоносец», на общую стоимость 140 тысяч рублей. Она хранила их два года под матрасом в спальне дочери.

Все это время сельчанка полностью доверяла родным. Поэтому где лежат монеты вскоре по праву родства узнал и муж родной сестры потерпевшей, гражданин Белоруссии. Недавно он переехал в Россию на постоянное место жительства.

«Он, ночуя со своим другом в доме потерпевшей, воспользовался тем, что она была на работе и располагая информацией о местонахождении монет. Реализуя свой умысел, он выехал с краденным в Пензу, где по паспорту товарища сдал все в отделении банка. Затем спустил всю вырученную сумму за два дня на развлечения», - прокомментировал начальник следственной группы ОМВД России по Наровчатскому району Григорий Шумилин.

Обоих злоумышленников изобличили, а вот монеты не удалось вернуть. Но часть ущерба, а именно 90 тысяч рублей, родственник из Белоруссии возместил женщине. Учитывая это и раскаяние мужчины, суд выбрал ему наказание, не связанное с лишением свободы - 250 часов обязательных работ.