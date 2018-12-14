Не успел выйти из колонии и снова сел. Пензенца наказали за пьяное ДТП

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14 декабря 2018, 13:04Происшествия
25-летнего пензенского водителя осудили за смертельное ДТП.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, в июле пьяный автолюбитель ехал за рулем Ford Escape. На улице Терновского на пешеходном переходе он сбил 29-летнего мужчину и уехал с места ДТП. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. В ведомстве добавили, что машина ехала с превышением скорости.
В суде стало известно, что пензенец уже был судим, он освободился из колонии за несколько месяцев до случившегося. Мужчина признал свою вину и раскаялся.
В результате ему назначили четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он не сможет заниматься деятельностью, связанной с машинами, три года. Помимо этого, парень должен будет оплатить моральный вред сестре погибшего – 800 тысяч рублей.
Не согласившись с приговором, он подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение оставили без изменения, оно вступило в законную силуКак сообщили в пресс-службе областного суда, в июле пьяный автолюбитель ехал за рулем Ford Escape. На улице Терновского на пешеходном переходе он сбил 29-летнего мужчину и уехал с места ДТП. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. В ведомстве добавили, что машина ехала с превышением скорости.
В суде стало известно, что пензенец уже был судим, он освободился из колонии за несколько месяцев до случившегося. Мужчина признал свою вину и раскаялся.
В результате ему назначили четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он не сможет заниматься деятельностью, связанной с машинами, три года. Помимо этого, парень должен будет оплатить моральный вред сестре погибшего – 800 тысяч рублей.
Не согласившись с приговором, он подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение оставили без изменения, оно вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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