Не сумев продать фургон, пензенец вспомнил о долгах за квартиру

У пензенца накопился долг по коммунальным платежам, но мужчина не спешил его оплатить.

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, мужчина задолжал более 30 тысяч рублей за коммунальные платежи. В квартире, на которую накопился долг, он не жил уже около двух лет. Это подтвердили соседи. Приставы не раз обращались к пензенцу, но результата это не приносило.

Затем было установлено, что у должника есть в собственности грузовой фургон. На него наложили запрет на любые регистрационные действия. Когда мужчина решил продать имущество, выяснилось, что сделать он этого не может.

В итоге житель Пензы сам явился к приставам, чтобы отдать деньги, пишет ИА «Пенза-Пресс».