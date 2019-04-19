Не сумев продать фургон, пензенец вспомнил о долгах за квартиру

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19 апреля 2019, 17:08Общество
У пензенца накопился долг по коммунальным платежам, но мужчина не спешил его оплатить.
По данным пресс-службы регионального управления ФССП, мужчина задолжал более 30 тысяч рублей за коммунальные платежи. В квартире, на которую накопился долг, он не жил уже около двух лет. Это подтвердили соседи. Приставы не раз обращались к пензенцу, но результата это не приносило.
Затем было установлено, что у должника есть в собственности грузовой фургон. На него наложили запрет на любые регистрационные действия. Когда мужчина решил продать имущество, выяснилось, что сделать он этого не может.
В итоге житель Пензы сам явился к приставам, чтобы отдать деньги, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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