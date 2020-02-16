Не пропустил. В ГИБДД рассказали подробности аварии с маршруткой в Пензе

В Пензе на улице Свердлова произошла авария с участием маршрутки , в которой пострадало несколько человек. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.

По предварительным данным, ДТП произошло 16 февраля в 14:35 напротив дома №40.

«Chevrolet Aveo, которым управлял 35-летний мужчина, на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил автобусу малого класса ГАЗ–А64R42 под управлением 51-летнего водителя», - уточнили в пресс-службе.

В результате аварии пострадали 26-летняя женщина и девочка, которые находились в салоне маршрутки, а также мальчик, который был пассажиром легковушки. Всех их с травмами доставили в больницу.

Еще двум пассажиркам микроавтобуса, а также 35-летней женщине и 86-летней бабушке из иномарки медики оказали помощь на месте.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в ведомстве.

Напомним, очевидцы в Сети сообщали, что на перекрестке во время ДТП не работали светофоры, пишет ИА «Пенза-Пресс».