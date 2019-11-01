Не ест неделю. Пензенцам подбросили милую кошечку

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01 ноября 2019, 14:27Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о красивой кошечке, которую выкинули у дверей центра «Питомец».
Волонтеры пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», что женщина приходила к ним с кошкой, чтобы оставить животное сотрудникам фонда. Последние отказались, потому что им негде было разместить малышку. Пензячка вышла из здания, бросила пушистую красавицу у входа и убежала, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Все эти дни кошка просто не ест. Хозяйка не оставила денег на содержание малышки и ей не интересна ее судьба, она просто трусливо бросила ее», - добавили волонтеры.
Они уточнили, что уже показали животное ветеринарам, и, возможно придется давать кошке успокоительное, чтобы она начала есть. Подробнее о пушистой красавице можно узнать здесь.
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