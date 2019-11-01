Не ест неделю. Пензенцам подбросили милую кошечку

Волонтеры пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», что женщина приходила к ним с кошкой, чтобы оставить животное сотрудникам фонда. Последние отказались, потому что им негде было разместить малышку. Пензячка вышла из здания, бросила пушистую красавицу у входа и убежала, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Все эти дни кошка просто не ест. Хозяйка не оставила денег на содержание малышки и ей не интересна ее судьба, она просто трусливо бросила ее», - добавили волонтеры.

Они уточнили, что уже показали животное ветеринарам, и, возможно придется давать кошке успокоительное, чтобы она начала есть. Подробнее о пушистой красавице можно узнать здесь.