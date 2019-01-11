11 января 2019, 17:08Общество

Не для слабонервных. Пензенец нашел в курице жирного «червя». ФОТО

Житель Пензы шокирован находкой. В куриной печени он якобы обнаружил ленточного червя. Неприглядные фотографии он поспешил выложить в Сеть.

«При разделывании для приготовления нашли ленточного червя типа печеночного сосальщика! Срочно несу в лабораторию», - написал мужчина.

Пользователи успокоили пензенца, отметив, что названный им паразит выглядит совсем иначе, а на фото всего лишь – хрящ от трахеи, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот и фото - https://vk.com/news_pnz

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