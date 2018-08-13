Названы районы-отличники по оформлению сетей в собственность

В правительстве Пензенской области сообщили, кто из районов выполнил задачу губернатора Ивана Белозерцева по постановке коммунальных сетей на баланс.

Как сообщил руководитель областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин, поручение по принятию на баланс бесхозяйных сетей водоснабжения выполнили Кузнецк, Бековский, Бессоновский, Вадинский, Земетчинский, Иссинский, Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Неверкинский, Никольский, Пачелмский, Сердобский, Спасский и Шемышейский районы.

«Эту работу еще не выполнили Каменский район (133 км сетей), Наровчатский (111,9 км), Пензенский (169,4 км), Белинский (58,9), Городищенский (13,6), Малосердобинский (35,2), Лунинский (18,7), Мокшанский (12,2), Тамалинский( 21,5)», - отметил он.

Как пояснили губернатору главы муниципалитетов, работа ведется, паспорта на сети находятся в процессе оформления. Так, в Пензенском районе по состоянию на сегодняшний день осталось поставить на баланс только 11,2 км.

«Оформляйте, чтобы все было по закону. У меня нет претензий к абсолютному большинству глав, которые выполнили эту работу. Я понимаю, в ряде районов новые главы, но задача поставлена, ее надо выполнять», - сказал Иван Белозерцев.

Что касается сетей газоснабжения, задачу выполнили Заречный, Бессоновка, Исса, Камешкир, Колышлей, Кузнецкий, Лопатинский, Нижнеломовский, Малосердобинский, Спасский районы. Среди отстающих - Бековский (175 км), Белинский (93), Городищенский (223), Земетчинский (47), Лунинский (77), Мокшанский (89,5) районы, Неверкино (176), Пензенский (55), Сосновоборский (147), Тамалинский (101), Шемышейский (55) районы, Кузнецк (56), Пенза (26).

Работа по дооформлению сетей будет продолжена.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».