Название пензенского села претендует на звание самого смешного в стране

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09 октября 2019, 14:06Общество
Село Большой Чердак Пензенской области может получить звание самого смешного в стране.
Голосование запустили в группе соцсети «ВКонтакте». Всего за звание самого смешного борются 10 населенных пунктов:
- село Мошонки из Калужской области;
- хутор Дача-Рог из Тульской области;
- село Большой Чердак из Пензенской области;
- деревня Васина Поляна из республики Мордовия;
- поселок Налейка из Ульяновской области;
- деревня Чай-Поселок из Нижегородской области;
- село Ишаки из республики Чувашия;
- поселок Мочалище из республики Марий Эл;
- деревня Лом-Комары из Кировской области.
Организаторы сообщили, что победитель получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием - 2019». Проголосовать за самое смешное название можно на странице группы до 23:59 12 октября.
Напомним, в 2018 году самой смешной стала деревня Чуваки из Пермского края.
Информагентство «Пенза-Пресс» ранее рассказывала о том, как появились странные названия пензенских деревень. Об этом можно прочитать в материале, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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