Название пензенского села претендует на звание самого смешного в стране

Село Большой Чердак Пензенской области может получить звание самого смешного в стране.

Голосование запустили в группе соцсети «ВКонтакте». Всего за звание самого смешного борются 10 населенных пунктов:

- село Мошонки из Калужской области;

- хутор Дача-Рог из Тульской области;

- село Большой Чердак из Пензенской области;

- деревня Васина Поляна из республики Мордовия;

- поселок Налейка из Ульяновской области;

- деревня Чай-Поселок из Нижегородской области;

- село Ишаки из республики Чувашия;

- поселок Мочалище из республики Марий Эл;

- деревня Лом-Комары из Кировской области.

Организаторы сообщили, что победитель получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием - 2019». Проголосовать за самое смешное название можно на странице группы до 23:59 12 октября.

Напомним, в 2018 году самой смешной стала деревня Чуваки из Пермского края.

Информагентство «Пенза-Пресс» ранее рассказывала о том, как появились странные названия пензенских деревень. Об этом можно прочитать в материале, пишет ИА «Пенза-Пресс».