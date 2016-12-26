26 декабря 2016, 19:23Происшествия Названа возможная причина пожара в Шемышейском районе Четыре человека погибли в результате пожара, который случился в селе Старое Демкино Шемышейского района Пензенской области.

В воскресенье, 25 декабря, вечером там загорелся частный деревянный жилой дом. Несмотря на усилия пожарных, строение сгорело дотла.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела четырех человек - троих мужчин и женщины - в возрасте от 42 до 69 лет.

«По предварительным данным, причина пожара - это неосторожное обращение с огнем. В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются до конца причины и источник возгорания», - сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

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