Названа возможная причина пожара в Шемышейском районе

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26 декабря 2016, 19:23Происшествия
Четыре человека погибли в результате пожара, который случился в селе Старое Демкино Шемышейского района Пензенской области.
В воскресенье, 25 декабря, вечером там загорелся частный деревянный жилой дом. Несмотря на усилия пожарных, строение сгорело дотла.
При разборе завалов спасатели обнаружили тела четырех человек - троих мужчин и женщины - в возрасте от 42 до 69 лет.
«По предварительным данным, причина пожара - это неосторожное обращение с огнем. В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются до конца причины и источник возгорания», - сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.
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