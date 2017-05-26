Названа дата начала работы Пензенской детской железной дороги летом

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26 мая 2017, 15:29Общество
Названа дата открытия сезона летней пассажирской работы Пензенской детской железной дороги.
Детская железная дорога заработает 28 мая, торжественная линейка назначена на 10.00.
Об этом сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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