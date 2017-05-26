26 мая 2017, 15:29Общество

Названа дата начала работы Пензенской детской железной дороги летом

Названа дата открытия сезона летней пассажирской работы Пензенской детской железной дороги.

Детская железная дорога заработает 28 мая, торжественная линейка назначена на 10.00.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: пресс-служба Пензенского региона Куйбышевской железной дороги
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