Назван средний балл за этнографический диктант в Пензенской области

В 2019 году к Большому этнографическому диктанту в Пензенской области присоединилось рекордное количество участников – 1 324 человека.

Мероприятие оказалось более актуальным для женщин – их было 950, тогда как мужчин всего 374 человека. Самому юному участнику акции оказалось 11 лет, самому старшему – 82 года.

«Средний балл в области составил 59,6», - уточнили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Напомним, в этом году количество площадок было серьезно увеличено – с шести в 2018-м до 34.

Фоторепортаж смотрите здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».