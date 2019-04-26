Назван день выборов в Гордуму Пензы

26 апреля глава Пензы Николай Тактаров на сессии Гордумы отчитался о работе за год и рассказал о главных целях и задачах на 2019-й.

По словам Николая Тактарова, в прошлом году Гордума не допустила срывов в работе. Дважды в 2018-м депутаты вносили изменения в Устав города, трижды - в правила землепользования.

«Весьма острой для нашего года была нехватка парковок. Решение данной проблемы требует постоянной работы. Парковку на ул. Лермонтова перевели в режим автоматической работы, организована стоянка на ул. Пушкина. Ведется постоянная работа по расширению дорог», - отметил председатель Гордумы.

Также он подчеркнул, что до выборов депутатов остается мало времени.

«8 сентября, в единый день голосования, будут избраны депутаты седьмого созыва», - сообщил Николай Тактаров.

Он выразил надежду на то, что они продолжат работать на благо города.

В своем отчете глава Пензы напомнил об основных проблемах города, сообщил о количестве проведенных приемов, сходов граждан и работе комиссий.

Депутат Анатолий Овчаренко поинтересовался у него, в каком состоянии находятся муниципальные лагеря. Николай Тактаров сказал, что не расслышал вопрос, потому что у него – «пониженный слух, галерка обменивается мнениями», а депутат говорил без микрофона. Поэтому народный избранник повторил свой вопрос.

«Вы знаете ответ. Я не буду просить ассистентов помочь мне ответить. Администрация делает все возможное, чтобы содержать их [лагеря] в нормальном состоянии, и будет продолжать эту работу в рамках выделяемых средств. Это общий ответ, более детально сможет ответить администрация», - сообщил председатель Гордумы.

Вопросов больше не было, Николая Тактарова поблагодарили за работу, отметив, что она идет слаженно.

Николай Тактаров, в свою очередь, напомнил, что работа главы Гордумы - это работа всех депутатов, и адресовал эту благодарность всем народным избранникам.

«Я благодарен за работу корифеям, которые не первый срок работают, и новичкам. Я сам недавно здесь и еще не прошел курс молодого бойца», - признался он, пишет ИА «Пенза-Пресс».