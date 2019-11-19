Назначен новый руководитель Белинского межрайонного следственного отдела СУ СКР

Подполковник юстиции Виталий Маркелов назначен на должность руководителя Белинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Пензенской области. В его ведении также будут находиться Бековский и Тамалинский районы.

Виталий Маркелов заступил на службу в органах внутренних дел в 2001 году. До 2007-го он занимал посты следователя и оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью регионального УВД. После этого перешел на службу в органы следственного управления СК при региональной прокуратуре России. Сначала был следователем Сердобского межрайонного отдела, в 2008-м стал старшим следователем, затем прокурором-криминалистом.

С 2009 по 2011 годы Виталий Маркелов был референтом отдела процессуального контроля СУ СК при региональной прокуратуре РФ. До нынешнего назначения он занимал должность заместителя руководителя следственного отдела по Ленинскому району города Пензы, сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».