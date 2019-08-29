Наталья Орейро хочет приехать в Сердобск на гастроли

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29 августа 2019, 17:06Культура
История с письмом уругвайской звезде Наталье Орейро, написанным сердобской школьницей много лет назад, получила продолжение. Певица прокомментировала послание.
«Да, я знаю, что нашли бутылку с письмом, которое адресовано мне, и ему - 17 лет. Меня это так взволновало. Я с радостью поеду в Сердобск. В следующем году у меня будет тур, я попрошу промоутера, чтобы мы туда заехали», - сказала Наталья Орейро в интервью телеканалу Муз-ТВ.
Напомним, жительница Сердобского района сплавлялась по реке и заметила в воде бутылку. Когда она взяла ее, оказалось, что внутри находится письмо. Послание было адресовано Наталье Орейро и написано 17 лет назад маленькой девочкой, которой очень нравилось творчество актрисы и певицы. Малышка давно выросла, но любовь к кумиру не исчезла, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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