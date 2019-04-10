Настоящий ледокол. Пензенцы пересекли реку на УАЗе

Рыбаки на машине пересекли реку в Пензе. Видеозапись своего путешествия они опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, мужчины решили «поплавать» на УАЗе. На реке еще не до конца растаял лед. Во время путешествия автолюбителю пришлось даже объезжать большую льдину, потому что сдвинуть ее было нереально. Салон машины наполнялся водой.

В конце рыбакам пришлось таранить две льдины, чтобы добраться до берега. Они также отметили, что реку на машине в этом месте уже кто-то пересекал, это заметно по следам от колес.

Подписчики сообщества в комментариях отметили, что поступок мужчин достоин восхищения.

«Класс, на что только не способны наши танки с танкистами», - пошутил пользователь Дмитрий.

«Вот это драйв, молодцы ребята, надо на «Ниве» повторить», - написал Андрей.

«Настоящий ледокол!» - отметил Иван.

Повторять подобное не рекомендуется, так как это может быть опасно для жизни и здоровья, пишет ИА «Пенза-Пресс».