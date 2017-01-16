16 января 2017, 13:33Спорт Наставник пензенского «Дизелиста» стал главным тренером команды «Запад» Наставник пензенского «Дизелиста» Алексей Ваулин назначен главным тренером команды «Запад» в матче за «Кубок Поколения». Его кандидатура утверждена федерацией хоккея России.

«Кубок Поколения» - это встреча в формате «матча звезд» между сборными командами восточной и западной конференций первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. Она состоится в городе Глазов Республики Удмуртия 21 января.

Главным тренером сборной западной конференции Алексей Ваулин назначен впервые в карьере.

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