Наставник пензенского «Дизелиста» стал главным тренером команды «Запад»

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16 января 2017, 13:33Спорт
Наставник пензенского «Дизелиста» Алексей Ваулин назначен главным тренером команды «Запад» в матче за «Кубок Поколения». Его кандидатура утверждена федерацией хоккея России.
«Кубок Поколения» - это встреча в формате «матча звезд» между сборными командами восточной и западной конференций первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. Она состоится в городе Глазов Республики Удмуртия 21 января.
Главным тренером сборной западной конференции Алексей Ваулин назначен впервые в карьере.
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