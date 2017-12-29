Наровчатский продавец заплатит за торговлю одеждой без маркировки

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29 декабря 2017, 14:07Общество
Прокуратура выявила нарушения в продаже одежды в одном из магазинов Наровчатского района Пензенской области.
В Наровчатском районе проверили магазин, в котором продают одежду и текстильные изделия. В результате выяснилось, что на товарах отсутствовала маркировка.
Кроме того, на продукцию легкой промышленности не было документов соответствия требованиям техрегламента, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
В результате старшего продавца магазина оштрафовали на 10000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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