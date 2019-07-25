Наровчатский почтальон сбежал с двумя миллионами рублей - прокуратура

49-летнего почтальона из села Наровчат Пензенской области подозревают в похищении денег в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 20 июля мужчина получил в нижнеломовском почтамте пять опечатанных сумок для доставки в Наровчат. Внутри находилось 2163800 рублей, которые предназначались для выплат пенсий. Вместо того, чтобы добраться до пункта назначения, почтальон сбежал.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Теперь мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».