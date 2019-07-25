Наровчатский почтальон сбежал с двумя миллионами рублей - прокуратура

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 июля 2019, 17:08Криминал
49-летнего почтальона из села Наровчат Пензенской области подозревают в похищении денег в особо крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 20 июля мужчина получил в нижнеломовском почтамте пять опечатанных сумок для доставки в Наровчат. Внутри находилось 2163800 рублей, которые предназначались для выплат пенсий. Вместо того, чтобы добраться до пункта назначения, почтальон сбежал.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Теперь мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 июля 2019, 19:46Пензенцы актеры разыграли эпизоды из книг Михаила Загоскина
25 июля 2019, 19:41На молодежный форум «iВолга-2019» отправились 86 пензенцев
25 июля 2019, 19:36Пензенец подозревается в угоне автомобиля со стоянки
25 июля 2019, 19:28Посевная площадь в Пензенской области увеличилась на 37 тысяч гектаров
25 июля 2019, 19:23Пензенцам рассказали о мерах профилактики гепатита А
25 июля 2019, 19:19Пензенцы смогли прикоснуться к истории мирового автомобилестроения
25 июля 2019, 19:16В Пензе чествовали сотрудников Следственного комитета
25 июля 2019, 19:14Пензенский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов-ЦПФ»