Наровчатские экскурсии могут дополнить современными технологиями

Гостям и жителям Пензенской области предлагают совместить приятное с полезным, посетив село Наровчат. Старейший населенный пункт региона славится своей историей и достопримечательностями. В селе действует три муниципальных музея. С начала года их посетили около 8000 человек. С обновлением экскурсионных маршрутов, туристов будет еще больше.

Центр села Наровчат является сердцем местного туристического маршрута. На одной площади расположены сразу три музея. Один из них - краеведческий комплекс, открытый в 1925 году. С его экспозицией познакомился губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что, несмотря на то, что музей находится в муниципальной собственности, необходимо разработать меры по его поддержке.

Во время экскурсии главе региона и гостям показали небольшое подворье. Там местные специалисты проводят для детей мастер-классы. Подобные уроки, по словам Ивана Белозерцева, могли бы войти в программу дополнительного образования наровчатской средней школы.

Не менее впечатляюща и уникальна в своем роде другая точка туристического маршрута - музей тюремного быта. Комплекс построен в 1819 году. Именно там кратковременно содержались декабристы, следовавшие по этапу на каторгу.

Несмотря на то, что комплекс специально не реставрируется - для сохранения былой атмосферы, глава региона посоветовал развивать и дополнять экскурсии современными технологиями. Их применение, по словам Ивана Белозерцева, сделало бы интереснее и посещение Пушкинского центра - одного из самых современных музеев Наровчата.

«Этот музей достоин того, чтобы о нем знали. Правда, тут мало сотрудников. А вдруг много людей приедут? Просто надо поработать над материалами, экспонатами, над их подачей», - сказал губернатор.

В музеях села готовы к расширениям штата. Тем более, уже в 2019 году там появится еще одна экскурсионная точка - музей имени Александра Архангельского, русского духовного композитора и дирижера, родившегося в Наровчате. Отремонтировать здание помогло землячество, 900 тысяч рублей на его оснащение выделено по областной программе развития культуры и туризма.