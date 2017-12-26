Наровчатская больница оставила ребенка-инвалида без лекарства

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26 декабря 2017, 10:38Общество
В Наровчатском районе Пензенской области больница не обеспечила льготную категорию граждан и ребенка-инвалида необходимыми лекарствами.
В участковой больнице Наровчатского района прошла прокурорская проверка, которая выявила нарушения в сфере защиты прав льготной категории граждан и ребенка-инвалида.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в 2016 году медучреждение сделало заявку на получение льготных лекарств для больных на период со второго по четвертый квартал 2017 года. Несмотря на наличие в числе пациентов ребенка-инвалида, нуждающегося в дорогостоящем препарате, в заявку это лекарство не включили из-за отсутствия финансирования в необходимом объеме.
Районным прокурором больнице внесено представление об устранении нарушений, исполняющего обязанности заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения привлекли к административной ответственности.
По дополнительной заявке медучреждения, пациентов обеспечили необходимыми лекарствами, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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