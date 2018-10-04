«Народный контроль» проверил качество товаров в магазинах Пензы

В Пензе к проверке качества детских товаров приступил «Народный контроль». В рамках проекта партии «Единая Россия» общественники и волонтеры осмотрели предприятия торговли, проверили, соблюдаются ли правила розничной продажи товаров.

Максимально безопасно и качественно – такие требования к детским товарам предъявляют не только мамы и папы, но и закон о защите прав потребителей.

Качество и подлинность товаров для детей и подростков в пензенских магазинах проверили региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» Ольга Чистякова, председатель общественного совета партпроекта Ольга Антонова совместно с активистами «Молодой гвардии Единой России». В ходе проверки партийцы посетили несколько сетевых магазинов.

К детским товарам - особые требования. К примеру, в комплекте с игрушкой должна быть инструкция. Само изделие не должно пахнуть, а все его детали должны быть как следует закреплены. Осматривая стеллажи с канцелярскими принадлежностями, единороссы проверили маркировку товаров, а также наличие и подлинность сертификатов соответствия.

«Были приятно удивлены, что в обоих предприятиях торговли все товары были снабжены информацией о товаре, о наименовании товара, об изготовителе, сведения о составе символы по уходу, дата изготовления были указаны на маркировочных ярлыках», - сказала председатель общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» Ольга Антонова.

В ходе проверки специалисты осмотрели два магазина. В ближайшее время активисты «Народного контроля» проведут в торговых точках города мониторинг продуктов питания.