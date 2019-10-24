Наркодилер из Шемышейки замахнулся на полицейского топором

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24 октября 2019, 10:14Криминал
Житель поселка Шемышейка Пензенской области признан виновным в незаконном сбыте наркотиков. Доказательства, собранные Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пензенской области, суд признал достаточными для вынесения приговора.
По информации пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, в марте 32-летний житель Шемышейки передал своему знакомому бумажный сверток с наркотическим средством на 2000 рублей. Тот употребил его и сел за руль транспортного средства. Мужчину задержали сотрудники полиции в состоянии опьянения.
В апреле оперуполномоченный УМВД России по Шемышейскому району прибыл к дому предполагаемого наркодилера для проведения обыска. Подозреваемый пытался воспрепятствовать этому и замахнулся на полицейского топором. Его угрозы и действия пресекли.
Суд назначил жителю Шемышейки наказание – четыре года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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