Напугал. Пензенец шокирован маневром автолюбителя

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21 мая 2019, 10:01Общество
Житель Пензы опубликовал в Сети видеозапись опасного маневра автолюбителя.
Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что двигался по улице Аустрина.
«Напугал», - отметил он.
Судя по кадрам, автомобиль, который двигался по встречке начал поворачивать налево и едва не задел владельца регистратора. Автор ролика так испугался, что ему пришлось остановиться, чтобы прийти в себя.
Пользователи в комментариях отметили, что ничего страшного не произошло, они подчеркнули, что это обычная практика и автолюбитель, скорее всего, просто не заметил автора из-за другой машины, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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