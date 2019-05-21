Напугал. Пензенец шокирован маневром автолюбителя

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что двигался по улице Аустрина.

«Напугал», - отметил он.

Судя по кадрам, автомобиль, который двигался по встречке начал поворачивать налево и едва не задел владельца регистратора. Автор ролика так испугался, что ему пришлось остановиться, чтобы прийти в себя.

Пользователи в комментариях отметили, что ничего страшного не произошло, они подчеркнули, что это обычная практика и автолюбитель, скорее всего, просто не заметил автора из-за другой машины, пишет ИА «Пенза-Пресс».