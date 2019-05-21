21 мая 2019, 10:01Общество

Напугал. Пензенец шокирован маневром автолюбителя

Житель Пензы опубликовал в Сети видеозапись опасного маневра автолюбителя.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что двигался по улице Аустрина.

«Напугал», - отметил он.

Судя по кадрам, автомобиль, который двигался по встречке начал поворачивать налево и едва не задел владельца регистратора. Автор ролика так испугался, что ему пришлось остановиться, чтобы прийти в себя.

Пользователи в комментариях отметили, что ничего страшного не произошло, они подчеркнули, что это обычная практика и автолюбитель, скорее всего, просто не заметил автора из-за другой машины, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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