19 апреля 2019, 16:07Происшествия

Накрыло. На улице Павлушкина иномарка снесла фонарный столб

На улице Павлушкина днем 19 апреля произошла авария. Читатель информагентства «Пенза-Пресс» прислал в редакцию видео с места происшествия.

Очевидец пояснил, что инцидент произошел возле дома №23 в сторону Свердловского моста. Он добавил, что за рулем был мужчина.

«Накрыло иномарку», - добавил автор ролика.

Судя по кадрам, машина врезалась в фонарный столб, который после столкновения рухнул на нее. В результате ДТП у авто сильно помяты капот, крыша и разбито лобовое стекло.

Другие очевидцы поделились фото с места аварии в группе соцсети «ВКонтакте».

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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