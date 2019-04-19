Накрыло. На улице Павлушкина иномарка снесла фонарный столб

На улице Павлушкина днем 19 апреля произошла авария. Читатель информагентства «Пенза-Пресс» прислал в редакцию видео с места происшествия.

Очевидец пояснил, что инцидент произошел возле дома №23 в сторону Свердловского моста. Он добавил, что за рулем был мужчина.

«Накрыло иномарку», - добавил автор ролика.

Судя по кадрам, машина врезалась в фонарный столб, который после столкновения рухнул на нее. В результате ДТП у авто сильно помяты капот, крыша и разбито лобовое стекло.

Другие очевидцы поделились фото с места аварии в группе соцсети «ВКонтакте».

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».