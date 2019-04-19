Накрыло. На улице Павлушкина иномарка снесла фонарный столб

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19 апреля 2019, 16:07Происшествия
На улице Павлушкина днем 19 апреля произошла авария. Читатель информагентства «Пенза-Пресс» прислал в редакцию видео с места происшествия.
Очевидец пояснил, что инцидент произошел возле дома №23 в сторону Свердловского моста. Он добавил, что за рулем был мужчина.
«Накрыло иномарку», - добавил автор ролика.
Судя по кадрам, машина врезалась в фонарный столб, который после столкновения рухнул на нее. В результате ДТП у авто сильно помяты капот, крыша и разбито лобовое стекло.
Другие очевидцы поделились фото с места аварии в группе соцсети «ВКонтакте».
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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