Найден, погиб. В Пензе обнаружили тело без вести пропавшего Ильи Кузьмина

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31 августа 2018, 10:02Общество
В Пензе в лесном массиве случайные прохожие обнаружили тело мужчины, похожего на разыскиваемого с начала августа жителя города Илью Кузьмина.
Как сообщается в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Пенза», 30 августа в 12.20 на телефон одного из координаторов отряда поступил звонок. Выяснилось, что прохожие увидели в лесу труп молодого человека, по описанию одежды похожего на пропавшего 2 августа. Им дали рекомендации вызвать полицию и предотвратить затаптывание места происшествия.
В 18.30 подтвердилось, что тело принадлежит разыскиваемому Илье Кузьмину.
«Причины смерти устанавливаются полицией. Отряд выражает соболезнования родным и близким погибшего», - отмечается в посте группы.
К словам волонтеров в комментариях присоединились многие пензенцы.
Напомним, заявление об исчезновении мужчины поступило 5 августа. Родственники сообщили, что утром 2 августа он ушел из дома на улице Калинина и не вернулся. В последний раз Илью Кузьмина видели возле дома № 111А по улице Ладожской.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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