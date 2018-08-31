Найден, погиб. В Пензе обнаружили тело без вести пропавшего Ильи Кузьмина

В Пензе в лесном массиве случайные прохожие обнаружили тело мужчины, похожего на разыскиваемого с начала августа жителя города Илью Кузьмина.

Как сообщается в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Пенза», 30 августа в 12.20 на телефон одного из координаторов отряда поступил звонок. Выяснилось, что прохожие увидели в лесу труп молодого человека, по описанию одежды похожего на пропавшего 2 августа. Им дали рекомендации вызвать полицию и предотвратить затаптывание места происшествия.

В 18.30 подтвердилось, что тело принадлежит разыскиваемому Илье Кузьмину.

«Причины смерти устанавливаются полицией. Отряд выражает соболезнования родным и близким погибшего», - отмечается в посте группы.

К словам волонтеров в комментариях присоединились многие пензенцы.

Напомним, заявление об исчезновении мужчины поступило 5 августа. Родственники сообщили, что утром 2 августа он ушел из дома на улице Калинина и не вернулся. В последний раз Илью Кузьмина видели возле дома № 111А по улице Ладожской.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».