12 июня 2017, 15:32Общество Находками пензенского ученого заинтересовались во Франции Весомый вклад в изучение биоразнообразия удалось внести специалисту заповедника «Приволжская лесостепь» Юлии Швеенковой. Обнаруженные несколько лет назад виды коллембол (в народе их еще называют земляными блохами), описаны. Теперь научными изысканиями пензенских исследователей заинтересовались не только в Москве, но и за границей – часть образцов передана во Францию.

На рабочем столе Юлии Швеенковой – готовые препараты, бинокуляр и, конечно, микроскоп – без него старший научный сотрудник заповедника «Приволжская лесостепь» свою работу не представляет. Уже на протяжении 20 лет она изучает коллембол или, по-другому, ногохвосток.



«Вот это голова, пятно черное – это глаза: они – сложные, состоят из нескольких глазков. И самое необычное образование – это прыгательная вилка», – рассказывает Юлия Швеенкова.



Еще в 2005 году во Вьетнаме коллемболог обнаружила три новых вида мелких членистоногих, но только в этом году вышла статья с их научным описанием. По словам ученого, мало найти невиданных ранее насекомых, самое сложное – доказать, что это, действительно, открытие.



«Это сложная группа, как и вообще вся тропическая фауна. Вместо одного вида я там разглядела уже два», – отмечает она.



Голыми руками коллемболу, размер которой составляет несколько миллиметров, не поймать. Заполучить ее можно с помощью специального приспособления – эклектора.



«Сито с почвой помещается сверху воронки. При подсыхании почвы мелкие членистоногие пытаются уползти вниз, падают в воронку и попадают в пузыречек со спиртом», – продолжает собеседница.



За время работы в заповеднике Юлия Швеенкова обнаружила еще несколько видов коллембол, ранее никем не изученных. Сейчас образцы хранятся в польском музее. Изучение микрофауны сегодня представляет большой интерес для фундаментальной науки. К примеру, коллемболы играют весомую роль в природе.



«Они являются деструкторами всей отмершей органики – листьев, которые сбрасывают деревья, умерших животных. Почвенный блок работает по минерализации всей этой образовавшейся мертвой органики», – рассказывает ученый.



Находки пензенского коллемболога, описанные в этом году, теперь хранятся в Национальном музее естественной истории в Париже. Оставшиеся образцы препаратов с коллекционными материалами в ближайшее время передадут в Московский педагогический университет.

Общество

просмотров 118