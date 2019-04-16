Надругался над ребенком. Пензенец отправился в колонию за насилие

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 апреля 2019, 11:03Криминал
Вступил в законную силу приговор 57-летнему жителю Пензы, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, преступление произошло днем 13 августа на Ласточкином озере.
Как ранее сообщали в пресс-службе регионального СУ СКР, пензенец познакомился с компанией несовершеннолетних. Ребята ловили в пруду рыбу. Мужчина заманил одного из них в безлюдное место и насильно совершил действия сексуального характера. Мальчик смог вырваться и убежать домой. Он рассказал обо всем родителям, а те пошли в полицию. Злоумышленника задержали в течение суток.
На судебном заседании мужчина не признал свою вину. Ему назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Не согласившись с приговором, пензенец подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 апреля 2019, 13:33На ул. Ладожской автолюбитель врезался в стоящее авто и уехал. ВИДЕО
16 апреля 2019, 13:02В Пензе скончалась младшеклассница, СКР проводит проверку
16 апреля 2019, 12:36На улице Крупской бизнесмены изуродовали деревья рекламой
16 апреля 2019, 12:04Пензенские волонтеры просят спасти кота с огромной раной на шее
16 апреля 2019, 11:34Пензенцы скорбят из-за пожара в соборе Парижской Богоматери
16 апреля 2019, 11:03Надругался над ребенком. Пензенец отправился в колонию за насилие
16 апреля 2019, 10:33Пензенцев предупредили об изменении расписания пригородных поездов
16 апреля 2019, 10:02Пензенский спортсмен поборется за звание Чемпиона мира по кикбоксингу