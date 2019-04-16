Надругался над ребенком. Пензенец отправился в колонию за насилие

По данным пресс-службы областной прокуратуры, преступление произошло днем 13 августа на Ласточкином озере.

Как ранее сообщали в пресс-службе регионального СУ СКР, пензенец познакомился с компанией несовершеннолетних. Ребята ловили в пруду рыбу. Мужчина заманил одного из них в безлюдное место и насильно совершил действия сексуального характера. Мальчик смог вырваться и убежать домой. Он рассказал обо всем родителям, а те пошли в полицию. Злоумышленника задержали в течение суток.

На судебном заседании мужчина не признал свою вину. Ему назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Не согласившись с приговором, пензенец подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».